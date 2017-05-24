Билеты на товарищеский матч Россия — Чили стоят от 250 до 2000 рублей

Билеты на товарищеский матч между сборными России и Чили, который пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена – Арена ЦСКА» 9 июня, стоят от 250 до 2000 рублей, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.
При этом отмечается, что действует ограничение по количеству билетов в одни руки — четыре штуки. Дети до шести лет могут пройти бесплатно в сопровождении взрослых при условии, что не занимают отдельного места.
До матча с чилийцами подопечные Станислава Черчесова проведут товарищескую встречу со сборной Венгрии в Будапеште 5 июня.
Сборная России к матчу с Чили будет готовиться на стадионе им. Э. Стрельцова