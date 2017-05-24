«Милан» отправил запрос в «Рому» по Найнгголану

«Милан» отправил предварительный запрос в «Рому» по поводу полузащитника Раджи Найнгголана, сообщает Sky Sport Italia.
Источник отмечает, что никаких официальных контактов между клубами на тему трансфера 29-летнего бельгийца не было. Шансы «Милана» на приобретение Найнгголана оцениваются крайне низко.
Альтернативой бельгийскому полузащитнику в «Милане» считают футболиста «Кальяри» Николо Бареллу. В настоящее время он выступает за сборную Италии U20 на чемпионате мира в Южной Корее.
Ранее сообщалось, что в приобретении Найнгголана заинтересовано руководство «Интера».