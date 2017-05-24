Деулофеу хочет обсудить с Вальверде своё будущее в «Барселоне»

Нападающий «Эвертона» Херард Деулофеу намерен обсудить с будущим главным тренером «Барселоны» своё будущее. Каталонские СМИ считают свершившимся фактом, что «Барселону» возглавит наставник «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде, который покинет свой пост в баскском клубе. Как сообщает Mundo Deportivo, именно с этим специалистом и собирается поговорить Деулофеу.
«Барселона» имеет право выкупа трансферного листа игрока у английского клуба за € 12 млн, однако последнее слово в этом вопросе принадлежит самому Деулофеу. Спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес в свою очередь не скрывает, что Деулофеу интересен «Барселоне».
Во втором круге минувшего сезона Деулофеу играл за «Милан», проведя 17 матчей. Игрок стал автором 4 голов и 3 результативных передач.