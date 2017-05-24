В Италии сообщили, что Пиоли согласился стать новым наставником «Фиорентины»

Бывший главный тренер «Интера» Стефано Пиоли согласился стать наставником «Фиорентины», сменив на этому посту Паулу Соузу. Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, специалист заключит с «фиалками» контракт на два года.
Ранее в СМИ сообщалось, что 51-летний специалист уже определился со своими помощниками, которыми станут Джакомо Мурелли, Франческо Перонди, Маттео Ости и Давид Лукарелли.
Кроме того, была информация, что Соуза покинет «Фиорентину» по окончании сезона и может возглавить «Зенит». Соуза является главным тренером «фиалок» с лета 2015 года.
Источник: «Зенит» предложит Паулу Соузе трёхлетний контракт