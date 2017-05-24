Хави: Кроос мне очень напоминает меня, он почти мой наследник

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», не поскупился на похвалу в адрес хавбека мадридского «Реала» Тони Крооса. Хави считает, что значение футболиста сборной Германии для «сливочных» переоценить невозможно.
«Кроос похож на мотор в игре «Реала». По своей манере игры Кроос мне очень напоминает меня. Он почти мой наследник на этой позиции», — приводит слова экс-футболиста сборной Испании Sport Bild.
В минувшем сезоне Кроос в чемпионате Испании принял участие в 29 матчах, став автором 3 голов и 12 результативных передач.