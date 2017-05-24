Неста: я бы построил «Милан» из психологически сильных итальянцев

Бывший защитник «Милана» Алессандро Неста, ныне работающий с ФК «Майами», считает, что россонери имеют право праздновать 6-е место и попадание в Лигу Европы. Также 41-летний специалист рассказал, каким видит настоящий «Милан».
«Я был на стороне тех, кто праздновал 6-е место «Милана». Очевидно, что по сравнению с моим временем это не лучший результат, но таков «Милан» сегодня. Поэтому это важный шаг. «Интер» думаю, кусает локти.
Последнее время было много хаоса, была путаница ролей в клубе, менялся один тренер за другим. «Милану» будет трудно вернуться в Лигу чемпионов.
Будь моя воля, я бы построил «Милан» из психологически сильных итальянцев, а те, кто приходит, пусть ждут своего шанса. Так было в моё время, так в сегодняшнем «Ювентусе».
Вся проблема в менталитете. Мы были готовы к любому матчу, к напряжению и знали, как справиться с этим», — цитирует Несту La Gazzetta dello Sport.