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Неста: я бы построил «Милан» из психологически сильных итальянцев

24 мая 2017, среда. 12:00. Футбол

Бывший защитник «Милана» Алессандро Неста, ныне работающий с ФК «Майами», считает, что россонери имеют право праздновать 6-е место и попадание в Лигу Европы. Также 41-летний специалист рассказал, каким видит настоящий «Милан».

«Я был на стороне тех, кто праздновал 6-е место «Милана». Очевидно, что по сравнению с моим временем это не лучший результат, но таков «Милан» сегодня. Поэтому это важный шаг. «Интер» думаю, кусает локти.

Последнее время было много хаоса, была путаница ролей в клубе, менялся один тренер за другим. «Милану» будет трудно вернуться в Лигу чемпионов.

Будь моя воля, я бы построил «Милан» из психологически сильных итальянцев, а те, кто приходит, пусть ждут своего шанса. Так было в моё время, так в сегодняшнем «Ювентусе».

Вся проблема в менталитете. Мы были готовы к любому матчу, к напряжению и знали, как справиться с этим», — цитирует Несту La Gazzetta dello Sport.

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Источник: La Gazzetta dello Sport Сообщить об ошибке
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ФК Милан Алессандро Неста
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