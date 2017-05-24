Прядкин: может быть, Каррера чего-то недопонял?

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал отсутствие на вечере РФПЛ главного тренера «Спартака» Массимо Карреры. Итальянец был признан лучшим тренером сезона, но вместо него приз получил генеральный директор красно-белых Сергей Родионов.
«Мы направили в клуб официальное письмо с приглашением – в нём Массимо шёл под номером один. На самом вечере я получил комментарий руководителей «Спартака» о том, почему не смог приехать главный тренер. Мне сказали, что он должен был срочно улететь. Может быть, Массимо чего-то недопонял, ведь «Спартак» прибыл на вечер одним из первых? У клуба состоялось в тот день чествование в «Лукойле», после чего делегация приехала к нам», — цитирует Прядкина «Спорт-экспресс».
В списке приглашённых Массимо Каррера был под первым номером.