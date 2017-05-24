«Аякс» – «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

24 мая в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» состоится финальный матч Лиги Европы между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед». Начало — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч рассудит словенская бригада арбитров во главе с рефери Дамиром Скоминой. Четвёртый арбитр Джанлука Рокки представляет Италию.
Команды встречались друг с другом четырежды. На счету «Аякса» и «МЮ» по 2 победы. Последний раз команды играли друг против друга в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2011/12. Тогда «МЮ» выиграл в Амстердаме 2:0, но уступил в Манчестере (1:2).