Роналдиньо посетил тренировку «Барселоны» в преддверии финала Кубка Испании

Бывший нападающий «Барселоны» Роналдиньо посетил тренировку каталонского клуба. Подопечные Луиса Энрике готовятся к финалу Кубка Испании с «Алавесом». Встреча состоится 27 мая.
«Всегда приятно встретиться с большими друзьями, это огромное удовольствие. Как мне кажется, футболисты хорошо выглядели, они очень мотивированы. Это будет большая игра, я надеюсь, что удача будет на их стороне», — цитирует Роналдиньо пресс-служба «Барселоны».
Бразилец также сделал памятное фото с Лионелем Месси и Неймаром.
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Фото также можно посмотреть в «Твиттере» «Барселоны».