«Ньюкасл» выкупил права на форварда «Челси» Атсу

Нападающий Кристиан Атсу, который в сезоне-2016/17 выступал за «Ньюкасл» на правах аренды, подписал полноценный контракт с «сороками». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
25-летний Атсу, который был связан контрактными обязательствами с «Челси», поставил подпись под четырёхлетним договором. Финансовые детали не разглашаются.
В минувшем сезоне Чемпионшипа Кристиан Твасам Атсу принял участие в 32 матчах (15 в основном составе), забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. «Ньюкасл» занял первое место в чемпионате и вернулся в Премьер-лигу.
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Рафа Бенитес и другие. Кто-то из этого списка точно станет открытием следующего сезона.