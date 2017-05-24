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«Ньюкасл» выкупил права на форварда «Челси» Атсу

24 мая 2017, среда. 15:33. Футбол

Нападающий Кристиан Атсу, который в сезоне-2016/17 выступал за «Ньюкасл» на правах аренды, подписал полноценный контракт с «сороками». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

25-летний Атсу, который был связан контрактными обязательствами с «Челси», поставил подпись под четырёхлетним договором. Финансовые детали не разглашаются.

В минувшем сезоне Чемпионшипа Кристиан Твасам Атсу принял участие в 32 матчах (15 в основном составе), забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. «Ньюкасл» занял первое место в чемпионате и вернулся в Премьер-лигу.

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Рафа Бенитес и другие. Кто-то из этого списка точно станет открытием следующего сезона.
Источник: Официальный сайт ФК "Ньюкасл" Сообщить об ошибке
Теги
Ньюкасл Юнайтед Челси Кристиан Атсу Трансферы
Новости. Футбол
24 мая 2017, среда
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