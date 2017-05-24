Видаль, Эрнандес и Киммих обратились к участникам турнира «Кубок восьми флагов»

Звёзды мирового футбола записали видеообращения для участников турнира «Кубок восьми флагов» в Химках. Поприветствовали юных футболистов защитник «Баварии» и сборной Чили Артуро Видаль, нападающий «Байера» и сборной Мексики Хавьер Эрнандес и действующий чемпион мира полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих.
На турнире «Кубок восьми флагов», который пройдёт в Химках 27 мая, сыграют дети-любители в возрасте 10-12 лет из стран Кубка конфедераций—2017: Новой Зеландии, Португалии, Мексики, Камеруна, Чили, Германии, Австралии и России.
Организаторы попросили звёзд мирового футбола, представляющих страны, участвующие в турнире, записать для детей видеообращения. Слова напутствия и пожелания удачи на Кубке восьми флагов участникам турнира адресовали Видаль, Киммих и Эрнандес.
Международный детский турнир по футболу «Кубок восьми флагов» пройдёт на стадионе «Новые Химки». Своё присутствие на турнире «Кубок восьми флагов» уже подтвердили послы Чили, Австралии, Новой Зеландии, постоянный представитель посла Германии, глава политического и культурного департамента посольства Мексики.
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