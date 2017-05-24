Кавазашвили: Акинфеев остаётся лучшим из лучших вратарей чемпионата России

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной назвал лучшего голкипера прошедшего сезона российской Премьер-Лиги и прокомментировал вызов в сборную России стража ворот тульского «Арсенала» Владимира Габулова.
«Лучшим из лучших в чемпионате России по-прежнему остаётся Игорь Акинфеев. На второе место поставлю Сослана Джанаева из «Ростова», который очень хорошо себя показал. Остальные — очень хорошие вратари, но равнять их по классу с Акинфеевым я не могу.
Очень доволен тем, что Станислав Черчесов позвал в сборную России Владимира Габулова. Это означает, что Станислав Саламович уважает наших ветеранов и не забывает о них. Пригласить такого вратаря – прекрасное решение в человеческом плане. С его знаниями, умениями, и способностью работать в любой ситуации, даже в таком преклонном возрасте. Конкуренцию Габулов уже никому составить не сможет, на вратарском поприще для него это последняя песня. Но то, что Черчесов даёт ему возможность завершить карьеру так красиво, – это великолепно», — сказал Кавазашвили.