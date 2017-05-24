Билеты на матчи «Спартака» в ЛЧ могут не поступить в свободную продажу

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал о преимуществах, которые будут у владельцев абонементов на матчи красно-белых сезона-2017/18, при приобретении билетов на игры Лиги чемпионов. «Спартак» гарантированно проведёт три домашних матча в главном европейском турнире.
«Мы ожидаем огромный интерес к этим матчам. Хочу отметить, гарантированная возможность приобрести билет на еврокубковые матчи красно-белых будет только у владельцев абонементов. Также будет возможность выкупить и дополнительный билет. По требованию УЕФА часть мест на стадионе должна быть предоставлена клубу-гостю и спонсорам. Однако мы постараемся сделать так, чтобы большинство держателей абонементов, которые собираются прийти на игру Лиги чемпионов, могли выкупить именно своё место.
Только после приоритетного периода продаж для владельцев абонементов, в случае наличия свободных мест, мы начнём продажу билетов для держателей карт болельщика. Поэтому очень велика вероятность того, что в свободную продажу билеты на матчи европейских кубков не поступят", — цитирует Атаманенко официальный сайт «Спартака».