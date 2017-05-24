Самый дешёвый абонемент на матчи «Спартака» сезона-2017/18 стоит 5525 рублей

Самый дешёвый абонемент на домашние матчи «Спартака» в следующем сезоне стоит 5525 рублей — такая цена действует для обладателей сезонных билетов прошлого сезона. Для новых клиентов минимальная цена абонемента составляет 6175 рублей, сообщает официальный сайт красно-белых.
Сегодня «Спартак» объявил, что началась продажа абонементов на домашние матчи клуба на сезон-2017/18. Абонементная кампания будет осуществляться в четыре этапа. Приоритетное право на покупку имеют владельцы абонементов сезона-2016/17. Затем возможность для приобретения получат обладатели карты болельщика и банковской карты болельщика. На заключительном этапе откроется свободная продажа для всех желающих.
Абонемент сезона-2017/18 включает в себя возможность посещения домашних матчей «Спартака» в рамках РФПЛ и домашних матчей Кубка России до 1/8 финала включительно.