Тренер «Аякса»: попрошу УЕФА и ФИФА не играть финалы 24 мая

Главный тренер «Аякса» Петер Бош прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы. Матч прошёл в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершился со счётом 2:0 в пользу английской команды. Голами во встрече отметились полузащитники Поль Погба и Генрих Мхитарян.
«Мы были подавлены физической силой футболистов «Манчестера». Большая разница в том, как играют физически они и мы. Но дело совсем не в этом. Сила – это то, как ты используешь своё тело. Нам ещё предстоит этому научиться. Это наш первый финал. Это новое для наших ребят, потому что, чтобы выиграть, надо играть и учиться. Но они будут учиться, и в следующем сезоне, уверен, мы станем сильнее.
Сегодня мы играли 24 мая, и, как и в прошлом году в Тель-Авиве, день выдался неудачным? Попрошу УЕФА и ФИФА не играть финалы в этот день.
Эмоции повлияли на игроков, теракт в Манчестере — тоже. Мы говорили об этом. В медиа много об этом говорили. Все были подвержены эмоциям, но, когда выходишь на финал, надо оставлять это позади и играть", — передаёт слова Боша корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
24 мая прошлого года «Маккаби» из Тель-Авива, которым тогда руководил Бош, проиграл «Маккаби» из Хайфы в финале Кубка Израиля.