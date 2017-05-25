Ибрагимович опустил ногу в кубок, вручённый «МЮ» за победу в Лиге Европы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович после финального матча Лиги Европы с «Аяксом» (2:0) выложил в социальной сети фотографию с кубком, вручённым команде за победу в турнире.
«Номер 33», — написал шведский футболист в «Инстаграме». Судя по всему, он имел в виду порядковый номер этого трофея в своей карьере с учётом двух побед с «Ювентусом» в Серии А, которые затем были аннулированы вследствие «кальчополи».
На фотографии Златан, который пропустил финальный поединок из-за серьёзной травмы и сейчас передвигается на костылях, опускает ногу в кубок.
Ибрагимович положил ногу в кубок, вручённый «МЮ» за победу в Лиге Европы