Видео: футболисты «МЮ» празднуют победу в Лиге Европы

В соцсетях появилось видео празднования футболистами «Манчестер Юнайтед» победы в Лиге Европы сезона-2016/17. В решающем матче турнира, который состоялся 24 мая в Стокгольме, манкунианцы со счётом 2:0 обыграли амстердамский «Аякс».
Видео празднования можно посмотреть на странице УЕФА в «Твиттере» и на странице «МЮ» в «Фейсбуке».
Напомним, «Манчестер Юнайтед» в восьмой раз выиграл Кубок УЕФА/Лигу Европы среди английских клубов. Впереди по этому показателю только две страны — Испания (10 титулов) и Италия (9).
Классика Моуринью. Как «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Аякс», а прагматизм в очередной раз победил футбольную романтику.