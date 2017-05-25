«Интер» пытается запустить переговоры с тренером «Челси» Антонио Конте

«Интер» активно пытается начать переговоры с главным тренером «Челси» Антонио Конте, сообщает Tuttomercatoweb. По информации издания, итальянский клуб в течение последних 10 дней трижды связывался с Конте по телефону.
Нерадзурри готовы предложить итальчнскому специалисту зарплату в € 10 млн в год, а также карт-бланш по трансферам.
Сам Конте недавно выражал готовность вернуться на родину, так как его семья до сих пор не переехала в Лондон.
В качестве альтернативной кандидатуры на пост наставника команды в «Интере» рассматривают нынешнего главного тренера «Ромы» Лучано Спаллетти.
«Челси» готов сделать Конте самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба