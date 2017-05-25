Арбелоа: нравится это многим или нет, но Моуринью умрёт «особенным»

Бывший защитник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поздравил главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью с победой в Лиге Европы. В финальном матче турнира манкунианцы со счётом 2:0 победили амстердамский «Аякс».
«Вновь поздравляю моего друга Моуринью. Очень рад за него. Нравится это многим или нет, но Моуринью умрёт «особенным», — написал Арбелоа на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Арбелоа с 2010 по 2013 год работал под руководством Моуринью в «Реале» и никогда не скрывал симпатий к португальскому специалисту. В конфликте последнего с бывшим капитаном «сливочных» Икером Касильясом Арбелоа поддерживал Моуринью. Сам португалец известен и тем, что называет себя «особенным».