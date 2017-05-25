Источник: Вальверде нацелился на Андера Эрреру для «Барселоны»

Каталонские СМИ продолжают настаивать на том, что «Барселону» возглавит бывший наставник «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде. Как сообщает испанское интернет-издание Sport, Вальверде заинтересован в услугах полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андера Эрреры, которого он хотел бы приобрести для каталонского клуба.
В «Барселоне» следили за выступлением этого футболиста в минувшем сезоне и уверены, что он может быть полезен команде. Сам Вальверде знает о способностях этого футболиста не понаслышке, поскольку тренировал его в «Атлетике».
Ранее Вальверде опроверг информацию, что достиг соглашения с «Барселоной».
Эррера в чемпионате Англии сыграл 31 матч, отметившись 1 голом и 6 результативными передачами.