Источник: Марку Силва принял решение покинуть «Халл Сити»

Главный тренер «Халл Сити» Марку Силва принял решение уйти из команды, которой руководил с января 2017 года. Об этом сообщает Sky Sports.
39-летний специалист воспользовался опцией в контракте, которая позволяла расторгнуть договор. На официальном сайте «Халл Сити» подтверждения пока нет. Где продолжит тренерскую карьеру Силва, не сообщается.
«Халл Сити» в сезоне-2016/17 АПЛ финишировал на 18-м месте. Под руководством Силвы команда провела 18 матчей в Премьер-лиге, одержала 6 побед, 3 раза сыграла вничью и 9 раз проиграла.
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