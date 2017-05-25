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Бэйл и Карвахаль вернулись к полноценным тренировкам в преддверии финала ЛЧ

25 мая 2017, четверг. 20:10. Футбол

Футболисты «Реала» — полузащитник Гарет Бэйл и защитник Даниэль Карвахаль — вернулись к полноценным тренировкам в преддверии финального матча Лиги чемпионов с «Ювентусом». Оба игрока приняли участие в занятии команды и работали без каких-либо проблем, сообщает AS.

Бэйл получил повреждение 23 апреля в матче 33-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (2:3). Валлиец тогда не смог доиграть первый тайм и был заменён.

Карвахаль получил травму в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0) 2 мая. Сообщалось, что испанцу предстоит пропустить три-четыре недели.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится в Кардиффе 3 июня.

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Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Ювентус Гарет Бэйл Даниэль Карвахаль Травмы — футбол
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25 мая 2017, четверг
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