Бэйл и Карвахаль вернулись к полноценным тренировкам в преддверии финала ЛЧ

Футболисты «Реала» — полузащитник Гарет Бэйл и защитник Даниэль Карвахаль — вернулись к полноценным тренировкам в преддверии финального матча Лиги чемпионов с «Ювентусом». Оба игрока приняли участие в занятии команды и работали без каких-либо проблем, сообщает AS.
Бэйл получил повреждение 23 апреля в матче 33-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (2:3). Валлиец тогда не смог доиграть первый тайм и был заменён.
Карвахаль получил травму в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0) 2 мая. Сообщалось, что испанцу предстоит пропустить три-четыре недели.
Финальный матч Лиги чемпионов состоится в Кардиффе 3 июня.