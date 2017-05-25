Источник: «Рубин» вернёт Бердыева, Хави Грасия будет отстранён от работы

Вице-президент и тренер «Ростова» Курбан Бердыев вернётся «Рубин», сообщает интернет-издание «Лайф».
По информации источника, нынешний наставник «Рубина» Хави Грасия дал согласие на уход, получив некие гарантии выплаты ему и его штабу денег, но всех бумаг пока не подписал. Испанец будет не уволен, а отстранён от работы. Таким образом, у клуба будет возможность платить не громадную неустойку, а растянутый по срокам гонорар.
Бердыев работал в «Рубине» с 2001 по 2013 год. За этот период команда дважды выиграла чемпионат России, дважды взяла Суперкубок и один раз – Кубок России.
Под руководством Бердыева «Ростов» добился своего лучшего результата в чемпионатах России – второе место в сезоне-2015/16.