Болельщики устроили драку на поле во время матча Эредивизии «Рода» — «МВВ»

Второй тайм матча переходного турнира Эредивизии, в котором «Рода» на выезде встречалась с «МВВ Маастрихт» (0:0), был задержан из-за драки между болельщиками, произошедшей в перерыве.
Конфликт начался на трибунах, но вскоре болельщики прорвались и на поле. Потребовалось около получаса, чтобы восстановить порядок на стадионе, после чего арбитр Пол ван Букель принял решение возобновить матч.
Видео беспорядков на стадионе можно посмотреть, пройдя по ссылке.
Ответный поединок между «Родой» и «МВВ Маастрихт» состоится 28 мая.
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