Хуанфран: Гризманн не говорил, что покидает «Атлетико», но понимаю его сомнения

Защитник мадридского «Атлетико» Хуанфран Торрес прокомментировал слова нападающего команды Антуана Гризманна. Футболист сборной Франции, в частности, не исключил, что может перейти в «Манчестер Юнайтед». Однако вслед за этим он сказал, что хочет выигрывать трофеи с «Атлетико». Президент испанского клуба Энрике Сересо в свою очередь подчеркнул, что с «Атлетико» никто насчёт Гризманна не контактировал.
«Гризманн не говорил, что покидает «Атлетико». Ничего подобного. Антуана очень любят в команде. Нужно позволить Гризманну отдохнуть. Я понимаю его сомнения, но к этому необходимо относиться с уважением», — приводит слова Хуанфрана Onda Cero.