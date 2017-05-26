Источник: Фурсенко сменил Митрофанова на посту генерального директора «Зенита»

Бывший президент «Зенита» и РФС Сергей Фурсенко назначен генеральным директором «Зенита». Как утверждает «Спорт день за днём», приказ об этом был подписан сегодня.
В этой должности 63-летний менеджер сменил Максима Митрофанова, который работал генеральным директором клуба с 1 января 2007 года. Теперь, по данным издания, он может занять руководящий пост на стадионе «Крестовский».
В декабре 2005 года Фурсенко был назначен председателем совета директоров «Зенита», а в январе следующего года стал президентом клуба. При нём сине-бело-голубые выиграли чемпионат России и Кубок УЕФА. С 3 января 2010 года по 25 июня 2012 года занимал должность президента РФС.