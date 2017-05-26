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«Спартак» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Австрии

26 мая 2017, пятница. 19:26. Футбол

«Спартак» проявляет интерес к нападающему «Аустрии» Оларенваджу Кайоде, информирует Completesportsnigeria. Помимо красно-белых за 24-летним игроком также следят два клуба из Бундеслиги и одна команда из АПЛ.

В текущем сезоне Кайоде забил за «Аустрию» 17 голов в 33 матчах чемпионата Австрии и за тур до конца сезона лидирует в гонке бомбардиров. Контракт нигерийского форварда с «Аустрией» истекает в 2019 году.

В апреле этого года сообщалось, что Кайоде вошёл в трансферный список другого московского клуба — ЦСКА.

Источник: Completesportsnigeria Сообщить об ошибке
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Аустрия ФК Спартак Трансферы
Новости. Футбол
26 мая 2017, пятница
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