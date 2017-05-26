Моуринью: восхищался Валенсией задолго до того, как стал тренером «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал продление контракта с защитником Луисом Антонио Валенсией. Новое соглашение рассчитано до лета 2019 года.
«Не секрет, что я восхищался Антонио задолго до того, как стал тренером «МЮ». Я знал, это великолепный футболист. И Валенсия не разочаровал меня в этом плане. Считаю, что это привилегия для нас – иметь в составе столь классного игрока и такого хорошего человека. Продление контракта меня порадовало», – цитирует Моуринью пресс-служба «МЮ».
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