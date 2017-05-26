Фонсека: арбитры ограбили «Шахтёр» в матче с киевским «Динамо»

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (2:3) в матче 9-го тура плей-офф чемпионов УПЛ. Португальский специалист раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Александром Дердо из Черноморска.
«Это был хороший матч. Сегодня мы увидели открытый футбол, и я горжусь своими ребятами, ведь они показали хорошую игру против «Динамо». Да, мы совершали ошибки, но только потому, что у нас есть храбрость показывать свою игру. Ответственность за поражение лежит только на мне.
Что касается судейства, то в футболе всегда важно уважение, а сегодня у арбитров его вообще не было по отношению к «Шахтёру». Все смотрели матч и понимают, о чём я говорю. Это было на протяжении всего сезона. Просто мы были сильными, и у них не получалось нас ограбить. А сегодня они это сделали.
Был офсайд, которого на самом деле не было, хотя арбитр находился возле меня. Это худшее, что было. Затем был аут, который был в нашу пользу, а также пенальти, который могли назначать в ворота «Динамо». У арбитра просто нет смелости перед «Динамо», — цитирует Фонсеку «Футбол 24» со ссылкой на интервью тренера телеканалу «Футбол 1».