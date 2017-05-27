Ярмоленко: сезон киевское «Динамо» провалило, но сегодня получился классный матч

Капитан киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от матча предпоследнего тура украинской Премьер-лиги с донецким «Шахтёром». «Динамо» в Харькове одержало победу со счётом 3:2. Однако этот результат не имел турнирного значения — «Шахтёр» досрочно стал чемпионом Украины.
«Понятное дело, сезон мы провалили, но мы должны выходить и играть для болельщиков. Неважно, сколько очков составляет отрыв, нужно в каждой игре выкладываться за свой клуб. Игра получилась зрелищной, потому что не довлел груз ответственности? Думаю, да, всё уже было решено, и сегодня в большей мере все играли для болельщиков. Действительно, матч получился классным, масса голевых моментов, так что, я думаю, болельщики получили удовольствие.
Считаю, что когда правила нарушал Ваня Ордец, был чистый пенальти. А должны ли были назначать пенальти в наши ворота, я, скажу честно, не видел, так как обзор мне закрывала масса игроков. Я пересмотрю этот момент. Если мяч действительно попал в руку, значит, нужно было и там ставить пенальти. Судьям нелегко в таких матчах, где высокий накал страстей и нужно сдерживать игроков… Но, думаю, им нужно просто стараться быть последовательными в своих решениях – и тогда никаких претензий к ним не будет.
Я не считаю, что сегодня были какие-то серьёзные перепалки. Это футбол, это эмоции, всё нормально. После игры все пожали друг другу руки. Футбол без эмоций – это не футбол», — заявил нападающий «Динамо», слова которого приводятся на официальном сайте киевского клуба.