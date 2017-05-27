Врач сборной России: риска, что Дзюба пропустит Кубок конфедераций, сейчас нет

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, который из-за проблем с коленом ранее пропустил тренировку команды.
«Артём профессионально относится к здоровью и рекомендациям врачей. Он находится под контролем врачей „Зенита“. Его колено в хорошем состоянии. Он и сам в хорошем настроении, что немаловажно. Риска, что Дзюба пропустит Кубок конфедераций, сейчас нет. К тому же турнир в России, а для Артёма это важно. Думаю, мы увидим лучшего Дзюбу на турнире», — цитирует Безуглова официальный сайт РФС.
«Мы находимся в отличных отношениях с врачами подавляющего большинства команд, которые поставляют футболистов в сборную. С врачами „Зенита“ отношения вообще великолепные, делимся информацией, секретов у нас никаких нет, ежедневно на связи, созваниваемся. Мы знаем всё от клуба, общались и с самим Артёмом. Кроме того, из клуба с футболистом всегда приходит паспорт, где чётко прописано всё, что с ним происходило за последний месяц. Аналогичный документ из сборной в клуб отправляем и мы», — подчеркнул врач сборной России.
Рассказал Безуглов и о состоянии голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, который в пятницу не полетел с национальной командой на сбор в Австрию. Акинфеев, которого беспокоят боли в пятке, на несколько дней задержится в Москве для проведения дополнительных процедур.
«Он на несколько дней останется в Москве для проведения необходимых восстановительных процедур, которые здесь чисто технически невозможно провести. Последний месяц вратарь играл на уколах. Мы оценили ситуацию и решили, что лучше перестраховаться и оставить его на пару дней в России. В ближайшие дни Акинфеев присоединится к команде. Загадывать ничего нельзя, но если говорить о ситуации на текущий момент, то никаких опасений у нас нет, риск минимален», — заявил Безуглов.