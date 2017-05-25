Черчесов: Акинфеева беспокоит пятка, Дзюба планово работал в зале

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о тренировке команды накануне вылета на сбор в Австрию, а также поделился информацией о состоянии вратаря Игоря Акинфеева и форварда Артёма Дзюбы.
«Настроение у ребят хорошее, и сегодня у нас была правильно дозированная тренировка. У них есть датчики, и по ним мы проверим показатели. Мы проделали втягивающую интенсивную работу.
Дзюба и Акинфеев тренировались. Артём работал в зале, Игорь начинал работать в зале и вышел. Если по Дзюбе это плановое, то по Акинфееву надо посмотреть. Игоря беспокоит пятка, и в последних играх он выступал, но при этом не тренировался. Сегодня подумаем. Может быть, на дня два-три он задержится, чтобы прилетел здоровый", — сказал Черчесов.