Камболов заявил, что положительно воспринял бы возвращение в «Рубин» Бердыева

Защитник «Рубина» Руслан Камболов прокомментировал информацию о том, что команду из Казани может возглавить Курбан Бердыев.
«Воспринял бы это положительно. Я наслышан о нём. Знаю, что это очень сильный специалист», — цитирует Камболова официальный сайт РФС.
Он также рассказал о тренировках в составе сборной России, которая готовится к домашнему Кубку конфедераций.
«Нам дали хорошие нагрузки. В команде отличная атмосфера, впечатления. Мы готовимся хорошо выступить на Кубке конфедераций. Нужно постараться выиграть турнир. Сразу видно, какие здесь хорошие условия — и поля отличные, и гостиница, и питание. Думаю, все довольны. Об отсутствии болельщиков не задумывался. Для меня главное — тренироваться. Буду делать всё, чтобы оказаться в команде на Кубке конфедераций, а относительно итоговой заявки на турнир — решать главному тренеру», — заявил Камболов.