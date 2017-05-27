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Мбаппе: Зинедин Зидан был первым футбольным идолом моего детства

27 мая 2017, суббота. 03:25. Футбол

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе рассказал об отношении к кумирам своего детства — Зинедину Зидану и Тьерри Анри.

«Зидан был тем, кто влюбил меня в футбол. После этого у меня было ещё несколько кумиров, но Зидан был моим первым идолом. Тьерри Анри? Мне лестно, что меня с ним сравнивают, но, думаю, если бы я был на его месте, имея блестящую карьеру я был бы не рад сравнению с 18-летним, который ещё ничего не добился», — приводит слова Мбаппе Goal.

Кроме того, Мбаппе признался, что вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заслуживает «Золотого мяча", однако отметил, что так же справедливо будет, если награду получит форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

«За всю проделанную работу Буффон заслуживает „Золотого мяча“, но я думаю, что всё зависит от Лиги чемпионов. Если выиграет „Реал“, то, думаю, его получит Криштиану Роналду, а если нет, то было бы правильно, если бы награду получил Джанлуиджи Буффон", — сказал футболист «Монако».

Мбаппе: я обычный 18-летний ребёнок, которого на тренировки возит мама
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Джанлуиджи Буффон Зинедин Зидан Килиан Мбаппе Криштиану Роналду Тьерри Анри Золотой мяч
Новости. Футбол
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