Эден Азар: Лэмпард, Дрогба и Терри ушли, в «Челси» теперь новое поколение

Полузащитник «Челси» Эден Азар предположил, что в лондонском клубе завершилась смена поколений, и новому «Челси» нужно соответствовать статусу одного из лучших клубов в мире.
«Последние 10 лет в истории „Челси“ были великими. Но Лэмпард ушёл, Дрогба ушёл, как и Эшли Коул и Джон Терри. Они выиграли множество трофеев, но теперь — новое поколение. Мы хотим показать, что наш клуб по-прежнему один из лучших в мире, мы должны быть готовы к этому. У нас новый тренер, несколько молодых игроков, так что можно строить что-то новое», — цитирует Эдена Азара Sky Sports.
Азар: возможно, этот сезон получился для «Челси» лучше, чем сезон-2014/15