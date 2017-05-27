Луис Суарес: под руководством Луиса Энрике я очень прогрессировал

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес выразил благодарность главному тренеру команды Луису Энрике. Уругвайский футболист подчеркнул, что многому научился у испанского специалиста.
«Я был игроком, который опускал руки при потере мяча и ждал следующей возможности получить его. Луис Энрике говорил, что команде идёт на пользу каждая секунда прессинга с моей стороны. Кроме того, он просил меня меньше дискутировать с арбитрами. Несмотря на то что это остаётся за кадром, он меня многому научил. Он также был нападающим и знает, как нужно перемещаться по полю, чтобы действовать на пользу команде. Так что под руководством Луиса Энрике я очень прогрессировал», — цитирует Суареса Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что Суарес из-за повреждения выбыл на 15 дней.
Луис Энрике покинет свой пост после финального матча Кубка Испании с «Алавесом», который состоится 27 мая.