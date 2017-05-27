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«Спартак» проведёт три контрольных матча на сборе в Австрии

27 мая 2017, суббота. 12:33. Футбол

«Спартак» проведёт на зарубежном сборе три контрольных матчах, сообщается на официальном сайте красно-белых. Уже известны даты проведения спаррингов спартаковцев во время летнего подготовительного сбора, который пройдёт в австрийском Филлахе. Контрольные игры намечены на 1, 4 и 7 июля. Соперники красно-белых определятся позднее.

По итогам прошлого сезона подопечные Массимо Карреры завоевали чемпионский титул впервые с 2001 года и обеспечили себе место на групповом этапе Лиги чемпионов. Кроме того, «Спартак» в июле проведёт матч за Суперкубок России против «Локомотива» в Черкизово.

«Спартак» летом проведёт один сбор в Австрии
Источник: Официальный сайт ФК "Спартак" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
27 мая 2017, суббота
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