«Спартак» проведёт три контрольных матча на сборе в Австрии

«Спартак» проведёт на зарубежном сборе три контрольных матчах, сообщается на официальном сайте красно-белых. Уже известны даты проведения спаррингов спартаковцев во время летнего подготовительного сбора, который пройдёт в австрийском Филлахе. Контрольные игры намечены на 1, 4 и 7 июля. Соперники красно-белых определятся позднее.
По итогам прошлого сезона подопечные Массимо Карреры завоевали чемпионский титул впервые с 2001 года и обеспечили себе место на групповом этапе Лиги чемпионов. Кроме того, «Спартак» в июле проведёт матч за Суперкубок России против «Локомотива» в Черкизово.
«Спартак» летом проведёт один сбор в Австрии