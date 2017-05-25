«Спартак» летом проведёт один сбор в Австрии

В летнее межсезонье футболисты «Спартака» проведут один зарубежный подготовительный сбор. Как сообщает официальный сайт столичного клуба, он начнётся 24 июня и продлится две недели. Как и год назад, красно-белые будут тренироваться в Филлахе (Австрия).
По итогам прошлого сезона подопечные Массимо Карреры завоевали чемпионский титул впервые с 2001 года и обеспечили себе место на групповом этапе Лиги чемпионов. Кроме того, «Спартак» в июле проведёт матч за Суперкубок России против «Локомотива» в Черкизово.
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