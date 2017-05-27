Моуринью: молодые футболисты могут потерять интерес к происходящему из-за денег

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что зачастую мотивировать молодых игроков бывает труднее из-за больших денег, заработанных ими на ранних этапах карьеры.
«Раньше игроки могли думать о том, чтобы выступать за один клуб всю карьеру. В прошлом футболисты становились богатыми к концу своей карьеры, теперь они становятся богатыми уже в её начале. Да, это усложняет работу тренера. Приходится налаживать контакт не только с игроками, но и с их родителями, окружением.
Возможно, теперь их труднее мотивировать, труднее заставить сосредоточиться на том, что нужно делать. Они могут просто потерять интерес к происходящему. Если у них есть правильный менталитет и они богаты — это даже лучше, но если характер не тот, то им будет трудно достичь максимума и реализовать весь потенциал», — цитирует Моуринью BT Sport.