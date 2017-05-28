Луис Энрике: 9 трофеев из 13 на посту тренера «Барселоны» — отличная статистика

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подвёл итоги своей работы в клубе. Специалист покидает свой пост по завершении сезона.
«Я счастлив, так как был рад приносить счастье фанатам „Барсы“, выигрывая трофеи, это заставляет меня чувствовать гордость. Именно я принял решение остановиться, так как это было необходимо и мне, и игрокам, которые нуждались в серьёзном новом стимуле. Девять трофеев из тринадцати возможных — это отличная статистика», — цитирует Луиса Энрике официальный сайт «Барселоны».
Луис Энрике возглавил «Барселону» в мае 2014 года. За три года 47-летний специалист выиграл с командой девять трофеев. Только Хосеп Гвардиола (14) и Йохан Круифф (11) завоевали больше титулов на посту главного тренера сине-гранатовых.
После победы над «Алавесом» в финале Кубка Испании Луис Энрике выложил в своём аккаунте в «Твиттере» фотографию с кубком.