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Сборная Хорватии обыграла Мексику в товарищеском матче

28 мая 2017, воскресенье. 05:20. Футбол

Сборная Хорватии обыграла национальную команду Мексики со счётом 2:1. Матч проходил в Лос-Анджелесе (США), на стадионе «Лос-Анджелес Мемориал Колизеум».

Дуйе Чоп забил на 36-й минуте поединка с передачи Франа Тудора, а уже через минуту сам Тудор удвоил преимущество своей сборной. Мексика отквитала один мяч на 87-й минуте, когда после паса Андреса Гуардадо отличился Хавьер Эрнандес.

В другой товарищеской встрече, проходившей в Вашингтоне (США), сборная Гондураса сыграла вничью с командой Сальвадора — 2:2.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
28 мая 2017, воскресенье. 02:30 МСК
Мексика
1 : 2
Хорватия
0:1 – Чоп – 36, 0:2 – Тудор – 37, 1:2 – Эрнандес – 87
Удаления: нет – Шкорич, 77
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
28 мая 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Гондурас
2 : 2
Сальвадор
1:0 – Пуэрто – 4, 2:0 – Мартинес – 45+2, 2:1 – Пинеда – 64, 2:2 – Селайя – 69

Отборочный турнир ЧМ-2018 среди команд Северной Америки

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Гондураса - Футбол Сборная Мексики — Футбол Сборная Сальвадора - Футбол Сборная Хорватии — Футбол Хавьер Эрнандес
Новости. Футбол
28 мая 2017, воскресенье
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