Моуринью: Кэррик не только выдающийся футболист, но и потрясающий человек

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал факт продления контракта с полузащитником Майклом Кэрриком. Новое соглашение 35-летнего игрока рассчитано до конца июня 2018 года.
«Мне очень нравится работать с Кэрриком, он настоящий профессионал. Майкл не только выдающийся футболист, но и потрясающий человек, он отличный пример для молодых футболистов. Я рад, что он продлил контракт с клубом и хочу пожелать Кэррику всего наилучшего», — приводит слова Моуринью официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Кэррик продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2018 года