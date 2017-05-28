Маротта: «Ювентус» уважает «Реал», но не особо его боится

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Реалом». Встреча пройдёт 3 июня в Кардиффе на стадионе «Миллениум», начало — в 21:45 мск.
«Мы уважаем „Реал“, но не особо его боимся. „Ювентус“ заслужил своё нынешнее положение. Сейчас мы лучше подготовлены к финалу Лиги чемпионов, чем два года назад. Мы знаем, что в нашей команде есть настоящие чемпионы. Команда способна бороться до конца даже против сильного соперника», — сказал Маротта в интервью Mediaset Premium.
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