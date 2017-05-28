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В «Лужниках» высадили деревья в честь футбольных легенд стран-участниц КК

28 мая 2017, воскресенье. 14:43. Футбол

В Москве состоялось традиционное мероприятие открытого фестиваля искусств «Черешневый Лес» — высадка вишнёвого сада.

В этом году в преддверии Кубка Конфедераций и грядущего чемпионата мира для посадки деревьев был выбран Олимпийский комплекс «Лужники». В мероприятии приняли участие Министр спорта РФ Павел Колобков и послы чемпионата мира по футболу: Александр Овечкин, Алексей Немов, Виктория Лопырева, Яна Чурикова, Илья Авербух, Валерий Непомнящий, передаёт корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян. На территории «Лужников» было высажено 330 вишнёвых деревьев.

Недалеко от центральной аллеи «Черешневого леса» были высажены восемь деревьев в честь футбольных легенд из восьми стран-участниц Кубка Конфедераций: Португалия — Луиш Фигу, Мексика — Уго Санчес, Австралия — Харри Кьюэлл, Новая Зеландия — Иван Вицелич, Камерун — Самуэль Это’О, Чили — Иван Саморано, Германия — Лотар Маттеус, Россия — Ринат Дасаев.

На территории Лужников будет высажено 8 деревьев в честь игроков из 8 стран КК
Павел Колобков с семьёй

Павел Колобков с семьёй

Фото: Алина Матинян
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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28 мая 2017, воскресенье
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