Гилерме: Акинфеев — лучший вратарь сезона в РФПЛ, у него 18 игр на ноль

Вратарь сборной России и «Локомотива» Гилерме после тренировки национальной команды на сборе в Австрии поделился впечатлениями от занятий, а также высказался о будущем главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина и назвал лучшего голкипера в этом сезоне РФПЛ.
«За время в России уже давно отвык от такой погоды. Тяжёлая тренировка, но так уже третий день. Уже привыкли. Тренируемся с удовольствием. Почему тренируюсь в очках? Это помогает концентрироваться. Не из-за солнца. После обеда все хотят отдыхать. Спим, отдыхаем, потом идём в бассейн, на массаж. Пока не гуляем — сил нет.
Мотивация всегда должна быть на высоком уровне. Я очень хотел попасть на Кубок конфедераций, это и было моей мотивацией. Каждый день полностью отдаюсь тренировкам.
Будущее Сёмина в «Локомотиве»? Я бы хотел, чтобы он остался. Он легенда. Мы привыкли к нему, а смена тренера это не всегда к лучшему. Но пусть решает руководство.
Лучший вратарь этого сезона в РФПЛ? Акинфеев. У него 18 игр на ноль", — передаёт слова Гилерме корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.