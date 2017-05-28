Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер прибыл в расположение сборной России, находящейся на сборе в Австрии.
Ранее главный тренер команды Станислав Черчесов заявил, что клуб отпустит Нойштедтера в национальную команду 28 мая после матча чемпионата Турции.
27 мая «Фенербахче» на своём поле встречался с «Трабзонспором». Матч завершился вничью со счётом 1:1, а 29-летний Нойштедтер не играл.
Сборная России продолжает подготовку к Кубку конфедераций и контрольным матчам с Венгрией (Будапешт, 5 июня) и Чили (Москва, 9 июня).
Нойштедтер должен присоединиться к сборной России 28 мая
Фотографию можно посмотреть в официальном «Твиттере» сборной России.