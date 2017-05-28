Дзюба: Кокорин? Тех, кого вчера облизывали, сегодня с удовольствием поносят

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением о проблемах своих одноклубников полузащитника Олега Шатова и нападающего Александра Кокорина.
«Почему Кокорин или Шатов не прогрессируют так, как могли бы? Мне некорректно отвечать на подобный вопрос об одноклубниках. Могу только сказать, что Кокорин должен играть нападающего, а не инсайда. Он мучается на фланге. Плюс беспрецедентное общественное давление уверенности в себе никак не добавляет. А Шатову мешали травмы.
Саша вообще отличный парень, пусть СМИ и пытаются вылепить из него какого-то негодяя. Как он сам реагирует на всё, что говорят и пишут? Старается не показывать вида, но, конечно, это всё ужасно. У нас, к сожалению, любят впадать в крайности, и тех, кого вчера облизывали, сегодня с удовольствием поносят, а то и просто оскорбляют», — цитирует Дзюбу пресс-служба РФС.