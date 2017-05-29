Боккетти и Кришито вспомнили, как противостояли Тотти в матчах чемпионата Италии

Выступающие в российской Премьер-Лиге итальянские футболисты, защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти и защитник «Зенита» Доменико Кришито, отреагировали на последний матч нападающего «Ромы» Франческо Тотти в составе римлян, опубликовав в «Инстаграме» фотографии с матчей Серии А, в которых они противостояли форварду.
«С любовью вспоминаю свои матчи против таких легенд, как ты. Спасибо за всё, что ты сделал для футбола!» — написал Бокетти.
«Для меня было честью несколько раз играть против тебя и совершить самую большую ошибку на поле в моей карьере в игре против твоей команды. Футбол никогда тебя не забудет, потому что ты и есть футбол. Спасибо, Тотти», — написал Кришито.
Оба игрока, ранее выступавшие в составе «Дженоа», опубликовали фотографии, на которых они запечатлены в футболках генуэзской команды во время встречи на поле с Тотти.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Сальваторе Боккетти.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Доменико Кришито.