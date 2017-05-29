Радимов: в следующий раз «Спартак» станет чемпионом через 16 лет

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал шутку полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, который подколол петербургский клуб на своей странице в «Твиттере» после завоевания красно-белыми чемпионства.
«Как зенитовца, меня задела публикация в „твиттере“ Глушакова с фразой „Когда будем праздновать?“ Я уважаю Дениса, но это должно зацепить футболистов „Зенита“. В следующем сезоне они должны сделать всё возможное и невозможное, чтобы стать чемпионами и выложить такую же фотографию в ответ спартаковцу.
Когда «Спартак» в следующий раз снова станет чемпионом? 16 лет спустя», — приводит слова Радимова «Спорт-экспресс».