Муту: Тотти был готов заплатить «Фиорентине» € 1 млн, чтобы я перешёл в «Рому»

Бывший нападающий сборной Румынии и ряда итальянских клубов Адриан Муту рассказал о примечательном поступке многолетнего капитана «Ромы» Франческо Тотти, который завершил карьеру в римском клубе по окончании сезона-2016/17. По словам Муту, Тотти был готов заплатить «Фиорентине», за которую тогда выступал румын, € 1 млн из собственных сбережений, лишь бы Адриан перешёл в «Рому».
«Один из моих кумиров завершает карьеру. Одна из лучших «десяток» мирового футбола, человек, повлиявший на меня в детстве не только своим уровнем игры, но и поведением и невероятной целеустремлённостью. Франческо, для меня было честью играть против тебя. Смотреть за твоим футболом — наслаждение. Никто не сможет сказать ничего плохого о Тотти ни как о футболисте, ни как о человеке.
Хочу рассказать одну историю, которую запомнил навсегда. Помните, когда я был близок к переходу в «Рому»? В один из тех дней Франческо позвонил мне и сказал: «Адри, я отдам «Фиорентине» € 1 млн из собственных средств, чтобы мы могли сформировать атакующий тандем в «Роме». Ты хочешь перейти к нам?».
Честно говоря, в тот момент я не смог ему отказать. Как можно сказать «нет», если сам Тотти просит вас сделать нечто подобное? Но после долгих раздумий я проникся любовью со стороны болельщиков «фиалок», поговорил с наставником команды Чезаре Пранделли, который пообещал уйти в отставку в случае моего перехода, и решил отказаться от предложения «Ромы». Тем не менее моё уважение к Тотти выросло в разы», — написал Муту на своей странице в «Инстаграме».